Rivivi diretta Spalletti: le parole del ct dell'Italia

23:26

Spalletti: "Ci è mancato il passaggio giusto"

"Dopo che abbiamo preso il gol potevamo gestire meglio alcune situazioni al limite dell’area. La palla è circolata bene, però senza trovare il passaggio giusto. Le premesse sono state abbastanza prima dell’imbucata giusta", ha aggiunto Spalletti in sala stampa.

23:20

Spalletti: "Abbiamo la faccia tosta di far vedere chi siamo"

Spalletti in conferenz stampa: "Eravamo ordinati, corti, legati, tranne nei duelli fisici che ci hanno creato difficoltà. Peso emotivo dovuto alla Macedonia? No, abbiamo la faccia tosta per far vedere dove vogliamo arrivare, se no diventa tutto più difficile. Siamo forti, abbiamo una storia fortissima, generiamo calciatori di continuo e quindi dobbiamo arrivare a quel livello che ci è stato donato dalla storia".

23:15

Spalletti e la mossa degli esterni

Spalletti ha concluso così: "Questo campo qui però ha lasciato il segno. I cambi? Eravamo tropi ammoniti, dovevo togliere qualcuno. E poi ho provare a dare forza con gli esterni".

23:08

Spalletti: "Brutto risultato, vedremo tanti video"

Spalletti a Sky ha aggiunto: "Dovevamo essere bravi sulle palle buttate là e sui contrasti, spesso sulle respinte sporche hanno conquistato la palla loro e sono venuti a tirare. Viene fuori un brutto risultato perché potevamo vincere, però è una gara dignitosa per lavorarci sopra. Analizzeremo questa partita per prendere i concetti che ci sono mancati o da approfondire, conteranno i video che dovremo rivedere".

23:03

Spalletti sul campo disastroso

“Ci portiamo via la prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo provato a giocare, potevamo fare di più come qualità dentro al campo, non siamo stati bravi ad arrivare sulla linea difensiva loro. Questo però è dipeso anche dal campo che ha abbassato la qualità”, così Spalletti a Sky.

22:55

Spalletti: "Emozionato? Dormo sempre poco"

"Ucraina? Lavoreremo su cosa ci ha detto questa partita per migliorare. Dormo sempre poco, ma non dipende dall’esordio. Un po’ di emozione c’è, si gioca in tutto il mondo questa partita, ci guardano anche fuori dall’Italia, i tifosi valutano quello che facciamo", ha aggiunto Spalletti.

22:49

Spalletti: "Male sulle seconde palle"

Spalletti ai microfoni della Rai: "La sofferenza è stata sul piano dello sporco e delle ribattute, sulle seconde palle non siamo stati pronti a creare il blocco squadre. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto e nelle scelte c’erano spazi per fare male", questa l'analisi del ct.

22:44

Tra poco le parole di Spalletti

A breve, nel post partita di Macedonia-Italia, Spalletti analizzerà la sua prima partita da ct azzurro.