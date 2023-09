Macedonia del Nord-Italia, la moviola

Rosetti punta molto su questo francese (sua la direzione nell’ultima Supercoppa Uefa fra City e Siviglia), Letexier non ha entusiasmato, pur essendo stata una gara sporca.

La rete di Immobile è regolare

È regolare la rete di Immobile: l’attaccante azzurro è tenuto in gioco da Zajkov e Manev al momento del tiro di Barella. Nel VOR però hanno messo a fuoco il contatto fra lo stesso Barella e Atanasov, che l’arbitro francese ha considerato di gioco, non sbagliando.

Giusto non assegnare il rigore a Bardhi

Chiede, ad inizio partita, un rigore la Macedonia per un contatto su Bardhi: il contrasto con Bastoni (tengo io, tieni tu) è assolutamente reciproco e dunque di gioco. Anche qui doppio focus, qualcuno ha visto uno step on foot di Di Lorenzo sullo stesso Bardhi: il difensore del Napoli gli pizzica appena il piede destro, con il giocatore macedone già in caduta.

Barella, rete annullata per fuorigioco

Annullata una rete a Barella, in netto offside (è abbondantemente oltre Zajkov) al momento del lancio di Di Lorenzo, l’assistente (sbagliando timing) alza prima ancora del tiro.

VAR: Brisard 6

Controlla e conferma.