Elmas in imbarazzo dopo Macedonia-Italia: " Mi vergogno perché..."

ROMA - "Mi vergogno dello spettacolo che abbiamo offerto, su un campo su cui non si poteva giocare a calcio". Elif Elmas, centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord è intervenuto ai microfoni di RaiSport commentando l'1-1 contro l'Italia e le difficoltà del campo "E' stato difficile per l'Italia come anche per noi. Sono contento per questo risultato per noi importantissimo".