Caos Zaniolo, reazioni furiose dei tifosi dopo Macedonia-Italia: cosa è successo

Non comincia con il piede giusto l'avventura di Spalletti alla guida della Nazionale . Macedonia-Italia ha rievocato i fantasmi del recente passato azzurro: poche idee in attacco e molta confusione. L'ex tecnico del Napoli , per dare una svolta alla partita, inserisce nella mischia Zaniolo : alternativa a Politano che non stava disputando certo un'ottima gara. L'ex Roma non ha inciso, è apparso nervoso e confuso. I tifosi ci hanno messo poco per capirlo e, dopo il termine della gara, lo hanno bersagliato sui social.

Le critiche a Zaniolo dopo Macedonia-Italia

Al termine di Macedonia-Italia, terminata per 1-1 dopo la punizione di Bardhi, i social si sono scatenati contro Zaniolo. I tifosi azzurri non hanno apprezzato la sua gara, giudicata troppo nervosa ed eccessivamente inadeguata. I sostenitori italiani, furiosi per il fallo dell'ex Roma che ha poi propiziato il gol macedone, hanno commentato con frasi come: "Zaniolo ormai ha perso proprio i fondamentali", o ancora, "Complimenti a Zaniolo per il suo inutile fallo". Tutte ammissioni dunque di una rabbia per una prova giudicata non in linea con le aspettative.