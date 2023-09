Italia, il pari con la Macedonia fa male al ranking Fifa: la nuova posizione

ROMA - Il nuovo corso della Nazionale guidato da Luciano Spalletti non è cominciato sotto una buona stella, visto il pari 1-1 in Macedonia che ha messo in salita il cammino verso la qualificazione agli Europei 2024. Un pari, quello di Skopje, che rende già decisiva la sfida di martedì all'Ucraina, a +3 proprio sull'Italia. Una vittoria dei ragazzi di Spalletti consentirebbe agli azzurri di avere il destino nelle proprie mani, nonostante il pari di ieri sia andato ad incidere in negativo sul ranking FIFA.