Italia-Ucraina, dove vederla in tv

Italia-Ucraina: orari e canali

La gara tra Italia e Ucraina è in programma alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile su Rai 1.

Dove vedere Italia-Ucraina in diretta TV

Italia-Ucraina sarà visibile in diretta tv su Rai 1.

Dove vedere Italia-Ucraina in streaming

La partita tra tra Italia e Ucraina sarà visibile in streaming accedendo all'applicazione della Rai per smartphone e tablet, Rai Play, sintonizzandosi sul canale Rai 1.

Italia-Ucraina in diretta: la cronaca

Gara già fondamentale per la nuova Italia di Luciano Spalletti, reduce dal pareggio 1-1 con la Macedonia. L'Ucraina di Rebrov, che arriva invece dall'ottimo 1-1 in casa dell'Inghilterra, è a 7 punti e quindi a +3 sugli azzurri. L'Italia quindi, per sperare di avere in mano il proprio destino in ottica qualificazione, dovrà necessariamente vincere per agganciare l'Ucraina al secondo posto che garantisce il passaggio del turno senza percorrere la tortuosa strada dei play off. Qui le probabili formazioni

