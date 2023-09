Mancini pensa ancora all'Italia: spunta il dettaglio dalla panchina dell'Arabia

Non è un momento facile per Roberto Mancini, dopo la sconfitta all'esordio sulla panchina dell'Arabia Saudita, per 3-1 contro il Costa Rica in amichevole. La nazionale araba è scesa di nuovo in campo al St. James' Park di Newcastle contro la Corea del Sud del difensore ex Napoli Kim. Prima del fischio iniziale, il neo ct ha regalato ai fotografi alcuni sorrisi e qualche sguardo pensieroso. Ma un dettaglio che parla di Italia non è sfuggito ai tifosi più attenti.