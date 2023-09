Europei 2024, l'Italia si qualifica se... Regolamento, combinazioni, playoff

ROMA - Grazie alla vittoria per 2-1 sull’Ucraina, l’Italia si rilancia nella corsa alla qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri di Spalletti salgono a quota 7 punti nel gruppo C, agganciando proprio l’Ucraina al secondo posto e restando alla pari con la Macedonia del Nord. L’Italia però ha disputato una gara in meno (4) rispetto alla nazionale guidata da Rebrov (5 partite) e ai macedoni (5 partite). In testa al girone c’è l’Inghilterra con 13 punti in 5 gare giocate. Gli azzurri devono disputare 4 partite e teoricamente possono ancora arrivare al primo posto nel girone. Si qualificano direttamente per gli Europei del prossimo anno le prime due squadre di ogni raggruppamento.

La classifica del gruppo C

Inghilterra 13 punti (5 partite giocate); Italia (4 partite), Ucraina (5 partite) e Macedonia del Nord (5 partite) 7 punti, Malta (5 partite) 0 punti.

Le prossime partite del gruppo C

12 settembre: ITALIA-Ucraina, Malta-Macedonia

14 ottobre: Ucraina-Macedonia, ITALIA-Malta

17 ottobre: Inghilterra-ITALIA, Malta-Ucraina

17 novembre: ITALIA-Macedonia, Inghilterra-Malta

20 novembre: Ucraina-ITALIA, Macedonia-Inghilterra

I playoff verso Euro 2024

Alle 20 nazionali qualificate direttamente dai 10 gruppi di qualificazione, se ne aggiungeranno 3 (oltre alla Germania paese organizzatore) dai playoff di marzo 2024, a cui accedono le nazionali meglio classificate nei quattro gironi delle Leghe A, B e C di Nations League, se non già qualificate a Euro 2024. In quanto vincitrice del gruppo 3 della Lega A dell’ultima Nations League, l’Italia ha già la certezza di un pass per gli spareggi in caso di mancata qualificazione a Euro 2024. Ai playoff accedono 12 nazionali e la formula è la stessa costata l’eliminazione dal Mondiale agli azzurri di Mancini: semifinale in gara secca in casa e finale con la vincente dell’altra sfida con sede da stabilire con sorteggio.

Il regolamento in caso di parità

In caso di parità in classifica nei gironi di qualificazione a Euro 2024 verranno conteggiati, nell’ordine, maggior numero di punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol segnati negli scontri diretti, differenza reti totale, gol segnati totali, gol segnati in trasferta nel girone, vittorie nel girone, vittorie in trasferta nel girone, classifica disciplina, ranking della Nations League.