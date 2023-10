Italia, al via il raduno: convocato anche Orsolini

COVERCIANO - Inizia ufficialmente il raduno della Nazionale di Spalletti a Coverciano , in vista delle gare valide per le qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, reduci dalla vittoria sull'Ucraina, sfideranno Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium).

Italia, si aggrega anche Orsolini

Alcune modifiche dell'ultimo minuto alla lista dei convocati di Spalletti. Ivan Provedel e Mattia Zaccagni non sono stati in grado di rispondere convocazione prevista, a causa dei traumi riportati con la Lazio. Inoltre Spalletti ha deciso di aggiungere alla lista già diramata il nome di Riccardo Orsolini, che raggiungerà in tarda serata il Centro Tecnico Federale di Coverciano.