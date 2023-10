Euro 2032 a Italia e Turchia: Buffon e Ilaria D'Amico alla cerimonia

NYON - Ora è ufficiale: la Uefa ha assegnato l'edizione 2032 degli Europei a Italia e Turchia . A Nyon si è svolta una cerimonia per l'assegnazione dei due prossimi Campionati Europei (quella del 2028 è andata a Regno Unito e Irlanda), con presente anche una delegazione italiana che aveva, come ambassador d'eccezione, anche Gigi Buffon e Ilaria D'Amico .

Euro 2032 a Italia e Turchia, Buffon e D'Amico alla cerimonia

La coppia formata dall'ex portiere della Juve e della Nazionale e dalla giornalista, era presente all'evento facendosi ritrarre anche con il trofeo. Il resto della delegazione era composto dal Presidente federale e Vice Presidente UEFA Gabriele Gravina, il Segretario Generale Marco Brunelli e il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico. "Mi è piaciuta la candidatura congiunta Italia-Turchia - le parole di Buffon, capo delegazione della Nazionale -: in un momento politico difficile, può essere una bella occasione di dialogo. La Turchia è una nazione di grandi tradizioni come noi, che si affaccia sull'Oriente e il poter collaborare penso sia una bellissima cosa. Diritti civili? I passi in avanti dobbiamo farli tutti, Turchia compresa".