Diretta, Euro 2032 a Italia e Turchia: è ufficiale. Segui l'assegnazione LIVE

12:47

Qualificazioni Euro 2024: Italia-Malta a Bari, già 49 mila biglietti venduti

Sabato 14 ottobre, allo stadio San Nicola di Bari, si giocherà Italia-Malta, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Nel capoluogo pugliese si viaggia verso il tutto esaurito visto che, a 4 giorni dalla partita, sono stati venduti già 49 mila biglietti. Dall'11 ottobre a Bari alcuni dei monumenti, inoltre, verranno illuminati di azzurro in onore della Nazionale

12:43

Gravina: "Euro 2032? Occasione per costruire nuovi stadi"

"Abbiamo lavorato a lungo per poter cogliere questa grande opportunità per l'Italia. È un evento importante e il nostro Paese non ha organizzato un grande evento calcistico sin da Italia '90, è un giusto premio al mondo del calcio": lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Rai Sport a margine dell'assegnazione degli Europei 2028 e 2032. Sul tema degli stadi italiani: "Ci sono alcuni progetti esecutivi e già finanziati come a Bologna, Firenze e Cagliari. Ci saranno dei criteri che fisseremo a breve e ci auguriamo che ci possa essere impegno da parte di tutti. Euro 2032 rappresenterà una opportunità da cogliere per il nostro Paese: è arrivato il momento di realizzare nuove strutture, buttando giù le maschere che abbiamo sovrapposto per non avviare un processo di cambiamento".

12:39

Federazione turca: "Turchia e Italia per il miglior Europeo di sempre"

“La Federazione Turca, attraverso i suoi canali social, ha commentato l’assegnazione di Euro 2032: “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine alla Uefa per aver concesso l'onore di ospitare Euro2032 a due paesi che condividono la cultura mediterranea. La Federcalcio italiana (Figc) e la Federcalcio turca (Tff) hanno unito le forze con l'obiettivo di ospitare il miglior campionato Europeo mai organizzato, costruendo nuovi ponti di amicizia e lasciando un contributo duraturo all'eredità del calcio". "Nei prossimi anni" ha aggiunto la Federazione - "Italia e Turchia collaboreranno intensamente per offrire ai fan la migliore esperienza del Campionato Europeo entro il 2032, lavorando con grande passione e impegno, come affermato nel nostro motto Play as One"

12:32

Abodi: "Grazie ad Euro 2032 miglioreremo le infrastrutture"

Queste le parole a caldo del Ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Euro 2032 assegnato anche all'Italia rappresentano una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell' appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell'evento. Buon lavoro alla Figc alla quale daremo tutto il nostro supporto per contribuire a organizzare questo affascinante avvenimento, del quale non sfuggono i positivi impatti che avrà dal punto di vista turistico, ma che ci auguriamo possa, prioritariamente, contribuire al miglioramento delle relazioni politiche a beneficio della pace". "La pace - ha proseguito Abodi - è bene prezioso del quale lo sport, in generale, deve poter essere ambasciatore universale". "Sarà importante - ha concluso - da un lato, interpretare cosa sarà il calcio tra nove anni, in un mondo che cambia velocemente, e lavorare sodo e in modo costruttivo per il calcio di oggi, che deve porsi l'obiettivo, concreto e non rinviabile, di migliorare le infrastrutture, il modello di gestione e le modalità di relazione con appassionati e tifosi, a partire dalle giovani generazioni".

12:28

La Uefa su Twitter: congratulazioni a Italia e Turchia

La Uefa su Twitter si è congratulata con Italia e Turchia che ospiteranno Euro 2032. Sono 20 in totale gli stadi proposti nella candidatura congiunta, diventeranno 10 (cinque per ogni nazione) entro ottobre 2026.

12:25

La Uefa su Twitter: congratulazioni a Regno Unito e Irlanda

Euro 2028 si giocherà in Regno Unito e Irlanda. Questa la rosa degli stadi ospitanti: Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublino, Glasgow, Liverpool, Londra, Manchester e Newcastle

12:19

Conclusa la cerimonia di assegnazione

Si è chiusa la cerimonia di assegnazione di Euro 2028 (Regno Unito e Irlanda) ed Euro 2032 (Italia e Turchia)

12:14

Euro 2032 a Italia e Turchia: "We play as one"

Proiettato il video promozionale della candidatura di Italia e Turchia con lo slogan: “We play as one”. Per l'Italia sarà la terza edizione ospitata, per la Turchia la prima in assoluto

12:12

Euro 2028 a Regno Unito e Irlanda: "For all, for good, for the future"

Proiettato il video promozionale della candidatura di Regno Unito e Irlanda con lo slogan: “For all, for good, for the future”

12:09

Euro 2032 a Italia e Turchia: ufficiale

Il presidente Uefa Ceferin ha annunciato ufficialmente l'assegnazione di Euro 2032 ad Italia e Turchia: gagliardetto dell'edizione consegnato alla delegazione italo-turca, tra cui il presidente Figc Gravina e il capodelegazione Buffon

12:08

Euro 2028 a Regno Unito e Irlanda: ufficiale

Il presidente Uefa Ceferin ha ufficialmente assegnato l'organizzazione di Euro 2028 a Regno Unito e Irlanda. Il gagliardetto consegnato all’ambassador Gareth Bale, ex giocatore di Real Madrid e Tottenham

12:04

Euro 2028-Euro 2032, comincia la cerimonia

In ritardo rispetto alla tabella di marcia è cominciata la cerimonia di assegnazione di Euro 2028 ed Euro 2032. Oltre che nella nostra diretta è possibile seguirla anche in streaming sul sito della Uefa e su Rai 2

11:46

Euro 2028, la curiosa richiesta dell'Inghilterra

Nonostante l'assegnazione di Euro 2028 sia praticamente certa, c'è una richiesta della FA inglese: disputare comunque le fasi di qualificazione. Per regolamento i Paesi che ospitano l'Europeo sono qualificati di diritto alla fase a gironi. La richiesta inglese avrebbe due motivi: venire incontro alla Uefa, visto che sarebbero solo i due i pass a fronte di 6 Paesi organizzatori, e mantenere alto il livello di competitività inglese nel torneo.

11:35

Euro 2028, Gran Bretagna favorita per l'assegnazione

Per Euro 2028 la grande favorita è la candidatura congiunta di Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Irlanda del Nord

11:27

Euro 2032, gli stadi scelti da Italia e Turchia

La candidatura originale prevedeva dieci stadi, quelli di Milano, Verona, Torino, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Cagliari, più uno di riserva. Scenderanno a cinque, con quelli di Milano, Torino e Roma già certi. La Turchia invece ha scelto gli stadi di Istanbul Stadio Olimpico Atatürk e RAMS Park (il vecchio Ali Sami Yen), quello di Trebisonda (Senol Gunes Spor Kompleks), il Nuovo Stadio 19 maggio (ad Ankara, in costruzione) e lo stadio Atatürk di Izmir.

11:19

Assegnazione Euro 2032, la delegazione azzurra e quella turca

La delegazione italiana in Svizzera è composta dal presidente Gravina, il segretario generale Brunelli, Project Manager di Euro 2032 Antonio Talarico, insieme a Gigi Buffon, capodelegazione azzurro accompagnato dalla moglie Ilaria D’Amico. Per la Turchia, oltre all’Ambassador Volkan Demirel, ex portiere della nazionale turca, ci sarà il presidente della Turkish Football Federation Mehmet Büyükeksi, il Segretario Generale Kadir Kardas e il Vice Presidente Mustafa Erögüt.

11:11

Le precedenti sedi dell'Europeo

Queste tutte le sedi dell'Europeo dal 1960 ad oggi:

1960 Francia

1964 Spagna

1968 Italia

1972 Belgio

1976 Yugoslavia

1980 Italia

1984 Francia

1988 Germania Ovest

1992 Svezia

1996 Inghilterra

2000 Belgio e Portogallo

2004 Portogallo

2008 Austria e Svizzera

2012 Polonia e Ucraina

2016 Francia

2020 Europeo itinerante (Azerbaijan, Danimarca, Inghilterra, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Romania, Russia, Scozia e Spagna)

2024 Germania.

11:02

Italia e Turchia attendono la decisione della Uefa

Non è ancora ufficiale, ma Italia e Turchia sono fiduciose sul sì del Comitato Esecutivo Uefa per l'assegnazione di Euro 2032. Il presidente FIGC Gravina: "Spero che la doppia candidatura sia la chiave del successo".

Roma