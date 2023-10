Ucraina-Italia: ecco dove si gioca la sfida di qualificazione a Euro 2024

ROMA - La Uefa ha ufficializzato la scelta dello stadio di Leverkusen, in Germania, come sede della partita tra l'Ucraina e l'Italia in programma il prossimo 20 novembre per il girone C di qualificazione ad Euro 2024. L'Ucraina, a causa del guerra, è costretta a giocare le proprie partita fuori dai confini nazionali per motivi di sicurezza. Nel prossimo turno di qualificazione, previsto questo fine settimana, gli ucraini scenderanno in campo sabato, contro la Macedonia del Nord, così come l'Italia, impegnata contro Malta.