Italia, Chiesa lascia Coverciano e salta Malta e Inghilterra: il motivo

Chiesa lascia Coverciano

L'attaccante della Juve è atteso a Torino, dove sarà attentamente valutato dai medici del club. La decisione di lasciare il ritiro dell'Italia è dovuto al fatto che Chiesa non sarà in grado di recuperare per il match di Wembley, dove gli azzurri saranno di scena martedì per sfidare l'Inghilterra per il match di qualificazione al prossimo Europeo. È stato aggregato al gruppo il romanista El Shaarawy.