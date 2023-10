Probabili formazioni Italia-Malta: Spalletti lancia Bonaventura

BARI - Italia e Malta si affrontano al San Nicola di Bari per la gara di qualificazione a Euro 2024 del Gruppo C, valevole per la settima giornata. Calcio d'inizio fissato alle ore (20:45).

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. CT: Spalletti. A disposizione: 22 Meret, 12 Vicario, 2 Di Lorenzo, 6 Scalvini, 15 Acerbi, 4 Biraghi, 19 Udogie, 16 Cristante, 19 Frattesi, 7 Orsolini, 9 Scamacca, 17 El Shaarawy. Indisponibili: Chiesa, Zaccagni. Squalificati: -. Diffidati: Di Lorenzo.

La probabile formazione di Marcolini

MALTA (3-4-1-2): Bonello; Shaw, Pepe, Z. Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Yankam; Nwoko, Montebello. CT: Marcolini. A disposizione: 16 Galea, 12 Grech, 20 J. Borg, 2 Attard, 25 Overend, 15 Corbalan, 17 N. Muscat, 11 Paiber, 24 Pisani, 18 Degabriele, 4 Micallef, 10 Satariano. Indisponibili: Teuma, Jones. Squalificati: S. Borg. Diffidati: Teuma, Kristensen.

Bonaventura-Raspadori, Spalletti cala il doppio Jack

Un Jack tira l’altro. Bonaventura più Raspadori per schienare Malta e avvicinarsi all’Europeo 2024. Ecco le scelte più significative di Spalletti, che constatato il ritardo di forma di Scamacca, punterà sull'attaccante del Napoli. Tridente veloce, di fantasia e cambio di passo. Sulla fascia destra riapparirà Berardi, una sola presenza in Nazionale (a marzo con l’Inghilterra a Napoli) dalla notte di Palermo, in gran forma e rilanciato dal Sassuolo. Sul versante sinistro toccherà a Moise Kean, attesissimo dal ct. La partita gli consentirà di giocare defilato, ma presto verrà provato da centravanti. È un ritorno per il bianconero: sotto la gestione Mancini era sceso in campo l’ultima volta a Torino nell’ottobre 2021, due anni fa, per la finalina di Nations con il Belgio. Spalletti sembra orientato a rinunciare a Di Lorenzo e terrà Acerbi per Wembley, ma la linea difensiva davanti a Donnarumma sarà per tre quarti interista. Coppia centrale formata da Gianluca Mancini e Bastoni, terzini Darmian e Dimarco.

