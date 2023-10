Diretta Spalletti, le parole LIVE del ct azzurro dopo Italia-Malta

BARI - Luciano Spalletti commenta la sua terza partita da commissario tecnico azzurro, vinta 4-0 stasera al San Nicola contro Malta. Il ct della nazionale dice la sua sul match, valido per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024.

Spalletti e la carica dei tifosi

Spalletti parla anche a Sky: “La partecipazione del pubblico è stata l’espressione concreta di quanta voglia di calcio e soprattutto d’Italia ci sia in questa regione e in tutto il Paese. Anche stasera tanti ci hanno spinti da casa in tv. Noi abbiamo tentato di fare sempre la partita andando addosso con l’atteggiamento giusto e mantenendo un’incredibile lucidità. Eccetto qualche palla sbagliata nel palleggio in fase di possesso, non abbiamo concesso niente. Perciò siamo soddisfatti, anche se dobbiamo essere più bravi e qualitativi nel poco spazio che ci concedevano davanti all’area di rigore".

Spalletti punta l'Inghilterra

Martedì c'è l'Inghilterra da affrontare, ma Spalletti non si sbilancia: "Questa è una partita in cui si può andare a conoscere quelle che sono le nostre potenzialità. Non vi dico altro, bisogna andare a giocarla e, dopo che l'ho giocata, vi dirò".

Spalletti su Kean

Spalletti parla della prestazione di Moise Kean: "Ha fatto una grande partita da esterno, perché è andato a puntare l'uomo, ha fatto sentire la sua fisicità. E' un calciatore che ci può fare molto comodo. Io gli ho fatto i complimenti perché ha fatto metri, si è battuto su ogni pallone ed è stato bravo anche nella qualità tecnica in alcuni momenti".

Spalletti a fine partita

Spalletti parla a RaiSport: "Il peso specifico di questa vittoria è quello dei tre punti. La partita non è mai stata in discussione, non è stata presa sottogamba, è stata giocata con serietà e professionalità. Il gruppo sta venendo su bene perché si vede che c'è la ricerca di conoscersi sempre di più e di giocare un buon calcio, quindi siamo abbastanza contenti".

ITALIA-MALTA 4-0, TABELLINO E STATISTICHE

Tra poco le parole di Spalletti

Bari, Stadio San Nicola