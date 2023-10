L’Italia si qualifica agli Europei se: cosa serve agli Azzurri

ROMA - L'Italia, dopo il successo contro Malta, si trova al secondo posto del girone C delle qualificazioni per gli Europei a pari punti (10) con l'Ucraina, ma con una partita in meno rispetto alla concorrenza (Inghilterra capolista con +3 punti esclusa). Per ogni gruppo si qualificano direttamente le prime due classificate, mentre le otto migliori terze disputeranno gli spareggi a marzo insieme alle due squadre meglio piazzate nell'ultima edizione di Nations League. Da sottolineare che l'Italia, qualora dovesse arrivare fuori dai primi due posti del girone, giocherà ugualmente gli spareggi riservati a 12 squadre, essendo semifinalista di Nations League. La formula? Prima la semifinale e poi la finale, come accaduto per gli spareggi dei Mondiali poi mancati con Mancini in panchina.