Bonaventura, il miglior antidoto contro il logorio del marcio moderno

Bonaventura la mossa felice di Spalletti

Bonaventura ha trasmesso le emozioni che sa propalare solo il calcio bello, pulito, ricolmo di passione autentica e Dio solo sa quanto la Nazionale e chi la ama, abbia bisogno di tutto questo, nei giorni in cui viene a galla un'altra, urticante vicenda che tenta di sgonfiare il pallone. Lo rigonfiano giocatori come Bonaventura, da Spalletti con mossa felice richiamato al momento giusto, dimostrando quanto il ct segua passo dopo passo le vicende del campionato e attinga ai suoi giocatori in condizione smagliante (prima doppietta in Nazionalle di Berardi ed exploit di Frattesi, al quarto gol in tre presenze, docent). Gli statistici hanno appurato come Bonaventura, all'età di 34 anni e 53 giorni sia diventato il veterano assoluto nella classifica dei marcatori azzurri: il dato rimarca ancora di più il valore della sua impresa, esaltata dalla raffinata tecnica di esecuzione. "Voglio fare bene giorno per giorno, allenarmi e cercare sempre di migliorare. Si può fare anche a 34 anni". Certo che si può fare. Per le istruzioni, chiedere al signor Bonaventura.