Frattesi avverte Bellingham: "L'Italia non ha paura"

ROMA - "L'Inghilterra superiore a noi? A livello di singoli sì, ma poi in campo si va in undici". In un'intervista a Rai Sport il centrocampista della Nazionale, Davide Frattesi, entra nel clima partita in vista della sfida in programma martedì a Wembley contro la squadra allenata dal ct Gareth Southgate. E tra i maggiori pericoli per gli azzurri ci sarà tra 48 ore il talento di Jude Bellingham. "Il giocatore del Real al momento - riflette Frattesi - è con De Bruyne il centrocampista più forte perché abbina quantità e fisicità. Ma le sfide ci piacciano, non vediamo l'ora di affrontarlo". Frattesi, autore del gol del 4 a 0 con Malta a Bari, ha un ruolino di marcia di tutto rispetto (quattro reti in tre gare). "Bisogna essere concentrati e lavorare al cento per cento. Il lavoro - spiega - paga sempre, che si giochi dal primo minuto o a partita in corso, bisogna sempre dare il proprio contributo. Sono contento di questi numeri e spero di migliorarli ancora".