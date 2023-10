Diretta caso scommesse: tutti gli aggiornamenti LIVE

Il caso scommesse continua a travolgere il calcio italiano . I nomi di Fagioli, Tonali, Zaniolo (al momento indagati e ognuno con una diversa strategia difensiva) e Zalewski sono finiti nella bufera: segui tutti gli aggiornamenti in diretta .

11:22

Bassetti, duro attacco: "Ragazzi immaturi e viziati"

Le parole del dottor Bassetti sul caso scommesse e sul coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo: "Un manipolo (per ora) di ragazzi immaturi e viziati, che guadagnano in un anno quello che un insegnante, un infermiere o un poliziotto forse guadagneranno in una vita". LEGGI TUTTO

11:07

Caso scommesse, Fagioli perno dell'inchiesta

Una volta scoperchiato il vaso di Pandora, Fagioli dev’essersi sentito l’unica vittima di un grande gioco al quale molti altri colleghi partecipavano. E allora, chissà che quei pensieri non abbiano dato forma a ricostruzioni dettagliate, con nomi e situazioni. Intanto la magistratura di Torino avanza in autonomia: a inizio settimana Chiné ascolterà Tonali, poi sarà il turno di Zaniolo.

10:55

Spalletti sul caso scommesse: le sue parole

"C'è questo palcoscenico dove loro camminano e dove sono osservati in maniera speciale, spiati e presi di mira e dunque devono avere un'attenzione continua su tutto quello che fanno". Queste alcune delle parole del ct Luciano Spalletti sul caso scommesse che ha travolto il calcio italiano. LEGGI TUTTO

10:48

Italia, la vittoria che ci voleva

La vittoria che ci voleva, ottenuta nel modo che ci voleva, per dare un calcio allo choc provocato dal caso scommesse e prepararsi nel modo migliore alla grande sfida del 17 ottobre, a Wembley, contro gli inglesi, due anni e tre mesi dopo la finale dell'Europeo vinto dagli azzurri. LEGGI TUTTO

10:40

Fagioli, Bonucci sapeva: tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dalla Repubblica, Leonardo Bonucci sarebbe stato a conoscenza del vizio delle scommesse di Fagioli: agli atti ci sono delle chat dove discutono di ciò. Secondo le ricostruzioni ci sarebbero altri nomi, e uno di questi dovrebber far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.

10:33

Tonali, le parole di Howe sul caso scommesse

Eddie Howe, allenatore di Tonali al Newcastle, aspetta il ritorno del giocatore ed ha chiesto informazioni sul suo stato psicologico. "Errore di gioventù" lo ha derubricato l’entourage che lo pungola e lo protegge allo stesso tempo.

10:25

Scommesse, il patto tra i legali di Fagioli e Chiné

I legali di Fagioli stanno trattando con il procuratore Figc, Giuseppe Chiné, per arrivare ad una pena ulteriormente ridotta rispetto a quel 50% che già prevedono le norme in caso di intesa pre-deferimento: il punto di ricaduta sarebbe al momento una squalifica di un anno.

10:17

Scommesse, ma almeno risparmiamoci le nomination

Almeno fino a martedì il calcio potrà tirare il fiato. Una sorta di tregua per i due impegni della Nazionale: si è riusciti almeno ad ottenere il rispetto di una “zona franca” da parte di chi ha la notizia di reato relativa al nuovo filone di scommesse illegali nel calcio e la sta centellinando con un timing da reality e affini. LEGGI TUTTO

10:10

Calciatori e scommesse, non è solo ludopatia

Secondo uno studio dell’Università Luiss, presentato durante convegno “il giurista entra in campo” e organizzato dall’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, il 60% dei calciatori dopo 5 anni nel post carriera vive in uno stato di indigenza. LEGGI TUTTO

10:05

Calcio, i dieci attentati alla passione degli italiani

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio sul caso scommesse, ennesimo scandalo in poco più di ventiquattro mesi. LEGGI TUTTO

9:55

Scommesse, Bonucci nelle chat di Fagioli

Emergono nuovi particolari sulla vicenda, come quelli che riguardano anche ex compagni di squadra del giovane centrocampista: stando a quanto riportato dalla Repubblica, Bonucci era a conoscenza del vizio di Fagioli. LEGGI TUTTO

9:50

Caso scommesse, Tonali in lacrime

Dopo le accuse di scommesse su piattaforme di gioco illegali l'ex Milan ha reagito male, sfogandosi duramente e rendendosi conto di aver ceduto ad un passatempo per noia o emulazione verso qualcuno: ecco cosa è successo. LEGGI TUTTO

9:45

Scommesse, ecco quanto rischiano i giocatori

I giocatori coinvolti nel caso scommesse rischiano 3 anni di squalifica per aver eluso il divieto di scommesse, che possono diventare almeno 4 (a salire) se il reato sconfina nell’illecito sportivo per aver cercato di indirizzare in qualche modo un risultato.

9:40

Scommesse su Serie A e Champions: le prove in mano agli inquirenti

Dentro le pagine dell’inchiesta che sta facendo tremare il calcio ci sono le prove che i giocatori fin qui coinvolti hanno puntato ingenti somme di denaro sulla Serie A e sulla Champions League, oltre al forte sospetto che le giocate riguardino le partite delle proprie squadre. LEGGI TUTTO