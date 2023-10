Scommesse, c’è anche Bonucci nelle chat sul telefono di Fagioli

Il caso scommesse continua a far discutere e continua a ruotare attorno al primo nome uscito riguardo questa vicenda, ovvero quello di Nicolò Fagioli . Dopo l'interrogatorio , stanno uscendo nuovi particolari sulla vicenda, come quelli che riguardano anche suoi ex compagni di squadra.

Caso scommesse, Bonucci sapeva del vizio di Fagioli

Stando a quanto riportato dalla Repubblica, Leonardo Bonucci sarebbe stato a conoscenza del vizio delle scommesse di Fagioli e agli atti ci sarebbero delle chat tra i due dove parlavano proprio di questo. Secondo il quotidiano comunque non ci sarebbe nessuna prova che anche il difensore, ora all'Union Berlino, scommettesse.

Scommesse, accertamenti sullo staff tecnico

Sembra però che Bonucci - secondo la ricostruzione di Repubblica - non fosse il sol a sapere delle scommesse di Fagioli all'interno dell'ambiente Juve. Sarebbero infatti in corso nuovi accertamenti per scoprire gli altri nomi. Uno di questi dovrebber far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri.