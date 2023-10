Scommesse su Serie A e Champions: le prove in mano agli inquirenti

Nicolò Fagioli è pronto a patteggiare, Sandro Tonali ha chiesto di essere ascoltato in procura Figc dopo un paio di notti insonni e un lungo pianto liberatorio, mentre Nicolò Zaniolo al momento è chiuso nei suoi silenzi e studia con la famiglia la strategia difensiva migliore dopo aver fatto filtrare che il suo vizio di scommettere non riguarda il calcio. Una tesi che gli inquirenti, da ieri, ritengono però non fondata. A inchiodare responsabilità e coinvolgimenti, infatti, è il corposo materiale di cui già dispongono sia alla magistratura di Torino sia presso gli uffici federali di Via Campania: dentro le pagine dell’inchiesta che sta facendo tremare il calcio ci sono le prove che i giocatori fin qui coinvolti hanno puntato ingenti somme di denaro (più di un milione a testa secondo le prime ricostruzioni) sulla Serie A e sulla Champions League. In più di qualche caso c’è il forte sospetto che le giocate riguardino le partite delle proprie squadre. Sul confine tra questa ipotesi e la certezza del fatto si gioca molto, se non tutto, del futuro di questi ragazzi: i 3 anni di squalifica per aver eluso il divieto di scommesse diventano almeno 4 - a salire - se il reato sconfina nell’illecito sportivo per aver cercato di indirizzare in qualche modo un risultato, fosse solamente per un cartellino, un tiro o una qualsiasi altra situazione di gioco.