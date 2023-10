Diretta scommesse, tutti gli aggiornamenti: il caso si allarga LIVE

Aggiorna

ROMA - Il calcio italiano trema per i casi che hanno coinvolto lo juventino Fagioli e i due azzurri Zaniolo e Tonali, i cui nomi sono stati associati alle scommesse illecite e sono stati indagati dalla Procura di Torino. E dopo che anche il romanista Zalewski è stato tirato in ballo da Fabrizio Corona (ma a differenza degli altri non è indagato) c'è il timore che il caso si allarghi ulteriormente. Segui gli aggiornamenti in diretta...

10:58 Fagioli, lo sfogo del papà dopo il caso scommesse Dopo il coinvolgimento dello juventino Fagioli nel caso delle scommesse illecite, è arrivato lo sfogo del papà... (LE SUE PAROLE) 10:47 Scommesse, la difesa di Zaniolo: "Solo per giocare a carte" Indagato dalla Procura di Torino per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, Nicolò Zaniolo assicura di non aver mai puntato sul calcio... (I DETTAGLI) 10:31 Fagioli architrave dell'inchiesta sportiva In queste ore i magistrati della Procura di Torino stanno fornendo alla Procura federale guidata da Giuseppe Chiné tutto il materiale a loro disposizione che riguarda i calciatori coinvolti nella maxi-operazione sulle scommesse. L’architrave dell’inchiesta sportiva è Nicolò Fagioli che nella confessione (più ammissione di responsabilità) alla procura Figc ha detto molto, forse tutto, raccontando nei dettagli diverse situazioni. Il giro d’affari potrebbe condurre direttamente alla criminalità organizzata: è la traccia che gli inquirenti, oggi, stanno seguendo con attenzione. 10:22 Carica San Nicola: così Bari aiuterà l'Italia a uscire dallo choc L'inchiesta scommesse trasforma il valore della partita contro Malta: la Nazionale è chiamata a reagire psicologicamente alla tempesta abbattutasi a Coverciano e il calore del San Nicola di Bari potrà aiutare gli azzurri... (LEGGI TUTTO) Italia-Malta (ore 20:45): segui la diretta 10:13 Corona: "La fonte? È lo zio di un ex Inter amico di Balotelli" "La fonte delle notizie è lo zio di un ex calciatore dell'Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli". A parlare in un'intervista al Corriere della Sera è Fabrizio Corona, che aveva anticipato il coinvolgimento nel caso scommesse di Zaniolo e Tonali, poi raggiunti da un avviso di garanzia mentre erano in ritiro con la Nazionale a Coverciano: "Mario è un mio amico - ha aggiunto Corona -, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato... lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca". 10:01 La notta della Juve sul caso Fagioli La nota della Juventus sul caso scommesse che vede coinvolto Nicolò Fagioli... (APPROFONDISCI)

09:48 Amicizie imbarazzanti e il calo di rendimento: la vita in saliscendi di Zalewski Momento difficile per Zalewski, tirato in ballo da Corona nel caso scommesse ma non indagato. L'italo-polacco lanciato da Mourinho nella Roma ha vissuto sei mesi da favola ma poi è scivolato, dentro e fuori dal campo... (TUTTI I DETTAGLI) 09:39 Donnarumma, un pensiero per Tonali e Zaniolo prima di Italia-Malta L'intervento di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia sul caso scommesse che ha travolto Coverciano prima della sfida con Malta, valida per le qualificazioni a Euro2024... (LE PAROLE DEL PORTIERE)

09:09 Partito l'effetto domino: i prossimi passi dell'indagine Con il caso scommesse scoppiato nelle ultime ore il calcio italiano rischia un altro terremoto: i magistrati vogliono utilizzare i giocatori per scovare il gruppo che gestisce il traffico di giocate... (LEGGI TUTTO) 08:59 Ipotesi illecito sportivo: rischio enorme per i calciatori A chi ha puntato sulle partite della propria squadra può essere contestata dalla giustizia sportiva l’ipotesi più grave: almeno 4 anni di squalifica... (APPROFONDISCI) 08:51 App, nickname e una chat su WhatsApp: i calciatori scommettevano così Le indagini della Procura di Torino stanno cercando di ricostruire il sistema illegale per scommettere di cui si servivano i campioni del calcio che credevano di essere protetti dall’anonimato... (TUTTI I DETTAGLI) 08:45 È una donna a guidare l'indagine di Torino A prescindere dal caso singolo, la sensazione è che l’effetto domino ormai sia partito. Ci sarebbero tanti altri calciatori, alcuni anche molto importanti, invischiati nel traffico di scommesse clandestine. A guidare l’indagine di Torino è la dottoressa Manuela Pedrotta. Sarà lei, coadiuvata dalla squadra mobile, a stabilire tempi e modi delle audizioni e degli interrogatori. Nel registro degli indagati, fino alla sera di ieri (13 ottobre), erano stati iscritti Fagioli, Tonali e Zaniolo, con l’ipotesi di reato di esercizio abusivo di gioco e di scommessa disciplinata dalla legge 401 del 1989. Ma se a livello penale il vero focus degli investigatori è l’organizzazione criminale che gestisce il giro d’affari, mentre gli scommettitori possono essere un utile supporto alle indagini, dal punto di vista sportivo i calciatori rischiano lunghe squalifiche. 08:40 Corona: "Coinvolti altri 10 calciatori e 5-6 club" "Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine". Così Fabrizio Corona nel corso di un colloquio con il Corriere della Sera sul presunto caso scommesse nel calcio. Secondo Corona le squadre di calcio coinvolte sarebbero "cinque, sei", ma dice di non poter fare i nomi dei club "altrimenti vengo indagato". Sull'informazione di garanzia consegnata dalla polizia a Coverciano a Niccolò Zaniolo e Sandro Tonali, afferma: "Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera". Corona annuncia che la prossima settimana farà uscire altre novità sul caso. "Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo, subito dopo la partita. Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie". Per Corona sarebbero coinvolti altri giocatori della nazionale e "ci sono anche i presidenti. Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B". 08:31 Caso scommesse, il piacere di infrangere le regole Il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio... (LEGGI TUTTO) Roma

