Diretta caso scommesse, Zaniolo e Tonali via da Coverciano: gli aggiornamenti LIVE

Dopo il nome di Fagioli associato alle scommesse illecite e indagato dalla Procura di Torino, anche Zaniolo e Tonali , accusati da Fabrizio Corona , sono finiti nella bufera per lo stesso motivo, tanto che agenti delle forze dell'ordine si sono presentati a Coverciano, sede del raduno della Nazionale, per notificare ai due calciatori l'atto di indagine. Segui la diretta e tutti gli aggiornamenti.

20:04

Zaniolo e Tonali lasciano Coverciano: la nota della Figc

"La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi". È quanto si legge nella nota ufficiale diramata dalla Figc.

19:52

Forze dell'ordine nel ritiro della Nazionale

Gli agenti nella sede del raduno della Nazionale sono stati inviati dalla procura della Repubblica di Torino, la stessa che sta indagando sul caso di Nicolò Fagioli. Tonali e Zaniolo hanno svolto regolarmente l'allenamento a Coverciano in vista delle gare contro Malta e Inghilterra.

