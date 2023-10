Amicizie imbarazzanti e il calo di rendimento: la vita in saliscendi di Zalewski

Zalewski, i video social

Di sicuro Zalewski dall'inizio della scorsa stagione non è più stato lo stesso calciatore, tanto da passare in meno di un anno dalla convocazione al Mondiale in Qatar alla retrocessione nell'Under 21 polacca. Nella Roma non gioca titolare in campionato dal primo settembre e dopo la sosta è stato utilizzato per soli 20 minuti, per ironia della sorte a Torino. E fuori dal campo è stato pescato almeno un paio di volte in situazioni imbarazzanti, riprese dai video di falsi amici. Il primo in tempi non sospetti, giusto due anni fa a ottobre, quando finì sui social ridendo in mezzo a due tizi che urlavano «Mourinho, qui stasera pippiamo e questo sta con noi» con riferimento evidente a una notte brava. In quel caso Zalewski minimizzò, riferendo alla Roma di non aver neanche sentito cosa dicessero nel video le persone che erano con lui. Ma non poté negare di aver partecipato al coro «Vesuvio erutta», cantato ormai anche dai tifosi napoletani con autoironia, in un locale di Ibiza nello scorso mese di luglio. Anche quel filmato fece il giro del web. Almeno però non finì in procura.