Euro 2024, l'Ucraina batte la Macedonia del Nord di Elmas

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - L'Ucraina batte la Macedonia del Nord 2-0 nella settima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024 e, in attesa della sfida dell'Italia contro Malta, vola al secondo posto del gruppo C, con dieci punti: tre in meno dell'Inghilterra. A decidere la sfida sono una rete di Sudakov al 20' e il raddoppio siglato da Karavaev in pieno recupero. Novanta minuti in campo per Elmas, che si è mosso nel ruolo di attaccante.