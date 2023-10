Italia-Malta, a Bari l’atmosfera è già caldissima

BARI - A due ore dall’inizio della sfida fra l’Italia di Spalletti e Malta, lo stadio San Nicola è già tutto un brulicare di tifosi italiani, la zona limitrofa all’impianto molto trafficata. Dentro l’impianto, colorato d’azzurro, l’atmosfera è già caldissima: tutto esaurito, oltre 53mila biglietti ma c’è chi giura che saranno qualche decina in più i tifosi - arrivati anche dalle zone dell’hinterland barese e dalle città vicine - che spingeranno gli azzurri. Decisivo battere Malta e andare a giocarci tutto in Inghilterra martedì per il primo posto nel girone (all’andata finì 2-1 per gli inglesi). Il caldo pubblico del Sud, l’amore di Bari e della Puglia per la Nazionale sarà un arma in più per gli azzurri.