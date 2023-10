Carica San Nicola, 56 mila spettatori: Così Bari aiuterà l'Italia a uscire dallo choc

Cinquantaseimila biglietti andati a ruba nei giorni della prevendita: sabato 14 ottobre 2023, a Bari si gioca Italia-Malta e il San Nicola si prepara a sostenere la Nazionale con la passione e il calore che, da sempre, contraddistinguono gli appassionati pugliesi. Una passione e un calore più che mai indispensabili per aiutare gli azzurri a uscire dallo choc causato dal giovedì nero vissuto nella Casa della Nazionale, dove la Squadra Mobile e la Digos di Torino, su mandato del Pm Manuela Pedrotta, hanno interrogato per due ore Tonali e Zaniolo, hanno sequestrato i loro cellulari e computer. Rispedendoli a casa, la Figc ha preso la decisione più tempestiva e più saggia: "A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, a tutela degli stessi".