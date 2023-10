Diretta Scommesse, tutti gli aggiornamenti LIVE dopo il caso Tonali e Zaniolo

FIRENZE - Dopo il nome di Fagioli associato alle scommesse illecite e indagato dalla Procura di Torino , anche Zaniolo e Tonali , accusati da Fabrizio Corona , sono finiti nella bufera per lo stesso motivo, tanto che agenti delle forze dell'ordine si sono presentati a Coverciano , sede del raduno della Nazionale , per notificare ai due calciatori l'atto di indagine. Segui la diretta e tutti gli aggiornamenti.

08:20

Fagioli ha scommesso sulla sua Juve? I dubbi della Figc e tutto quello che ha rivelato

Non solo il caso Tonali-Zaniolo: il centrocampista bianconero avrebbe ammesso di aver puntato sul calcio. Scatterebbero però le aggravanti se avesse giocato su gare della propria squadra o tornei a cui partecipa la 'Vecchia Signora'. (LEGGI TUTTO)

08:10

Fagioli, Zaniolo e Tonali: l’ebbrezza di perdere

Il commento del Condirettore del Corriere dello Sport - Stadio, Alessandro Barbano, sul caso scommesse che agita il calcio italiano. (LEGGI QUI)

08:00

Tonali e Zaniolo, la nota della Figc

La nota ufficiale della Federcalcio in merito alla vicenda scommesse che vede coinvolti Tonali e Zaniolo: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi".

07:50

Italia, Spalletti chiama Politano e Ricci. C'è anche El Shaarawy

Al posto di Zaniolo e Tonali, che hanno avuto il permesso di lasciare il gruppo azzurro dopo il blitz delle forze dell'ordine a Coverciano, il ct dell'Italia Spalletti è corso subito ai ripari: convocati Politano del Napoli e Ricci del Torino oltre a El Shaarawy della Roma.

07:45

Zaniolo e Tonali, il commento dei siti inglesi: "Betting shock"

La notizia di Zaniolo e Tonali indagati dalla Procura di Torino ha scioccato il mondo del calcio, oltrepassando i confini nazionali. Stupore soprattutto in Inghilterra, dove i due calciatori militano (l'ex Roma nell'Aston Villa e l'ex Milan nel Newcastle): molti tabloid hanno ripreso la notizia. "The Sun", per esempio, ha titolato: "Betting shock", cioè "Scommesse shock".

07:40

Retroscena Italia: Zaniolo segna, poi entra la polizia: ecco come è andata

Nicolò fa gol in allenamento e Spalletti applaude: "Bravo, Zana". Ma c’è la mobile ad aspettarlo. Ct scosso e turbato. (APPROFONDISCI)

07:35

Italia, il programma odierno

Gli azzurri di Spalletti si ritroveranno in campo questa mattina per l'allenamento delle 11:00 (originariamente previsto per le 10:30). Poi, nel pomeriggio, alle 17:30, la Nazionale lascerà Coverciano per trasferirsi a Bari. Alle 19 walk around azzurro allo Stadio San Nicola prima dell'attesa conferenza stampa pre-gara (19:15).

07:30

Scommesse illegali: puntati 18,5 miliardi online all'anno

Malgrado le azioni e i controlli del Mef e i blitz delle procure di mezza Italia sono clamorose le stime dell'industria italiana regolata. (QUI I DETTAGLI)

07:20

Italia, Spalletti chiama anche El Shaarawy

Il ct azzurro convoca il romanista che conosce bene da quando era allenatore della Roma. (LEGGI TUTTO)

07:15

Zaniolo e Tonali via oggi da Coverciano

Zaniolo e Tonali, sostituiti nel frattempo dalle convocazioni di Politano e Ricci, dovrebbero lasciare il raduno di Coverciano questa mattina e tornare nei rispettivi club, Aston Villa e Newcastle.

Centro Tecnico Federale Coverciano