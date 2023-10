La difesa di Zaniolo sul caso scommesse: "Solo per giocare a carte"

Nicolò Zaniolo prepara la sua difesa . L'azzurro, che questa mattina ha lasciato il ritiro di Coverciano, si affiderà a un pool di avvocati per chiarire la sua posizione in merito all'indagine portata avanti dalla procura di Torino sul caso scommesse.

Zaniolo, ecco chi è il suo avvocato

L'avvocato nominato dall'ex Roma è Antonio Conte, famoso civilista romano e già legale di Francesco Totti nella causa di separazione tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi. Conte è già stato al fianco di Zaniolo in occasione della separazione dall'ex compagna. Intanto il calciatore si sarebbe giustificato spiegando di aver utilizzato una piattaforma, che non sapeva essere illegale, per giocare a carte. Non ci sarebbe quindi un suo coinvolgimento in merito a scommesse sulle partite di calcio.