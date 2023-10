Zaniolo, l'arrivo di papà Igor e il volo privato: le ultime ore in Italia

La notte di Tonali e Zaniolo

A Zaniolo e Tonali sono stati sequestrati cellulari e tablet da parte degli inquirenti e nel mentre sono rimasti fino a questa mattina nel centro tecnico federale. Tonali, come riportato da il Corriere della Sera, è stato il primo a lasciare il ritiro con direzione Milano per incontrare i suoi procuratori Giuseppe Riso e Marianna Mengacci e in serata farà ritorno a Newcastle. Nicolò Zaniolo ha ricevuto invece proprio a Firenze la visita del papà Igor al quale avrebbe assicurato di non essere in alcun modo coinvolto in scommesse sul calcio.