Italia in campo, la frase di Spalletti urlata agli Azzurri

COVERCIANO - L'Italia sarà impegnata sabato sera contro Malta, in una sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. La partita, però, è passata totalmente in secondo piano con tutti gli occhi puntati sul caso scommesse, arrivato fino a Coverciano con la presenza delle forze dell'ordine per il colloquio con Tonali e Zaniolo, che hanno poi lasciato il ritiro.