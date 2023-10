Fagioli, Zaniolo e Tonali: l’ebbrezza di perdere

Mi serve a staccare la testa, dice Nicolò Zaniolo nell’intervista di ieri a “la Repubblica”, rivendicando il suo diritto ad andare a ballare una volta la settimana. E come dargli torto? Se però accade che tre dei più quotati talenti del calcio nazionale s’infilino in un giro di scommesse che può costare loro la carriera, vuol dire che la testa è così attaccata da sentire il bisogno di mozzarsela di netto, in senso metaforico naturalmente. Hai vent’anni o giù di lì, stipendi da comprare tutto ciò che desideri e di più, una carriera radiosa davanti. Bisogna trovarsi per capire cosa ti scatta, ma una cosa è certa. Se uno come loro punta il suo futuro sui circuiti clandestini, non è per l’ebbrezza di vincere, ma per quella di perdere. Si dice: è la ludopatia. Ma non è la stessa dei disperati che infilano a raffica monete nelle macchinette nella speranza di sbancarle. La speranza dei calciatori è altrove, in campo. Nelle scommesse c’è un’altra cosa che li attira come una calamita infernale: si chiama “cupio dissolvi”, con un idioma latino che indica il desiderio di dissoluzione. Per Freud è l’istinto di morte. Per i ricchi ragazzi del pallone è gettare giù dalle spalle la gloria che non sentono di meritare. La bravura, la felicità sono la cosa più difficile da accettare. Non a caso accade che i bambini piangano e si disperino senza un motivo, dopo una grande gioia. Tutto questo per dire che il calcio non può distribuire fiumi di denaro senza offrire in egual misura educazione, cultura, responsabilità.