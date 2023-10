Italia, Donnarumma: "Tonali e Zaniolo? Gli saremo sempre vicini"

Donnarumma su Tonali e Zaniolo: "Gli saremo vicini"

"Sono state ore difficili - le prime parole di Donnarumma -, noi gli siamo vicini umanamente e sportivamente, ci dispiace tanto perdere due giocatori forti, si sta creando un grande gruppo. Noi gli siamo vicini e gli saremo sempre vicini. Non ho avuto modo di parlare con loro, sono andati via e ci dispiace veramente tanto. Personalmente sono vicino sia a Sandro che a Nic".

Donnarumma: "Pensiamo solo al campo"

Infine sulla sfida contro Malta a Bari: "Quello che è successo non deve toccarci, dobbiamo pensare al campo da professionisti. Ci siamo allenati benissimo e la mano del mister si vede, siamo super concentrati, saranno due partite molto importanti. Bari è importante per me, un pezzo della mia storia, il mio debutto con la maglia azzurra. Ci sono grandi emozioni legate a Bari, fa un grande effetto tornarci e non vediamo l'ora di tornarci a giocare, ci sarà un pubblico caldo che ci darà una mano".