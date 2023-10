Scommesse, Spalletti su Tonali e Zaniolo: "C'è amarezza, ma chi sbaglia paghi"

Spalletti: "Chi sbaglia paghi"

"Notte difficile - le prime parole di Spalletti su quanto successo a Coverciano -, quando devi portare a casa dei risultati importanti c'è un po' di ansia e di attesa. Questa è stata una notte diversa, in base a quello che è successo. Tutta la squadra è stata vicina a loro e gli saremo vicini anche quando non avranno più i riflettori addosso. È giusto cercare di aiutare a difendersi per quelli che sono fatti, ma è giusto anche che la giustizia faccia il suo corso: se è successo qualcosa di irregolare è giusto pagare. Le parole di Gravina hanno fatto chiarezza, siamo tutti d'accordo con lui. Dobbiamo assolutamente sforzarci per far conoscere e per parlare ai giovani di queste insidie".

Spalletti: "Tonali e Zaniolo, perdiamo due campioni"

Poi ancora su Tonali e Zaniolo, e sulla decisione di fargli lasciare il ritiro: "Non è bello andare a cercare chi ha preso le decisioni. L'importante è che sia corretta, chi l’ha presa l’ha presa. Non possiamo portarci dietro a giocare una partita due ragazzi sotto shock dalla notizia. Perdiamo due campioni, Zaniolo ci ha fatto vedere che è pulito da vizietti di campo. E’ straordinario, ha il colpo da ko nei piedi. Tonali ha forza e continuità, spero di rivederli prima possibile in allenamento. Però gli altri sono altrettanto forti, ho una potenzialità di squadra infinita, non vengo qui a cercare alibi. O vinco o sono di livello inferiore all’altro".

Spalletti: "Dobbiamo essere felici di vestire questa maglia"

Infine sul gruppo e sull'umore della squadra: "Dobbiamo essere felici di vestire questa maglia. È triste che le possibilità che abbiamo noi non vengano date a tutti. Noi siamo quelli scelti dalla fortuna per essere dei top, in questo lavoro e nella vita quotidiana. Abbiamo tutta l'attenzione di tutti i tifosi. Possiamo far vedere la nostra intelligenza e il modo di lavorare che abbiamo, che vizi siamo nelle condizioni di andare a crearci per non disturbarci questa fortuna e questo valore che mi è stata donata d'ufficio. Abbiamo il dovere di riconoscere quello che c'è stato donato. Poi si può sbagliare sempre, ma l'importante è cercare di migliorarsi".