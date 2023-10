Caso scommesse, ipotesi illecito sportivo: rischio enorme per i calciatori

ROMA - C’è un via vai di mail, incartamenti e telefonate sull’asse Roma-Torino, tornato caldissimo come ai tempi (non troppo distanti) delle plusvalenze. Certe strade, del resto, erano state già battute agli albori dell’inchiesta Prisma, quando la procura della Federcalcio cercava altre risposte (le intercettazioni) sul caso Juve dopo le due assoluzioni nel primo processo. In queste ore i magistrati piemontesi stanno fornendo all’ufficio guidato da Giuseppe Chiné tutto il materiale a loro disposizione che riguarda i calciatori coinvolti nella maxi-operazione sulle scommesse. L’architrave dell’inchiesta sportiva è Nicolò Fagioli. Ma non sarà il solo a finire sul banco degli imputati in un ipotetico processo a gennaio 2024. La posizione del centrocampista è considerata molto grave, anche se potrebbe averla in qualche modo alleggerita lui stesso facendo i nomi di altre persone coinvolte. Il 22enne avrebbe scommesso centinaia di migliaia di euro sulle partite di Serie A, ritrovando lucidità nel momento più complesso con la confessione (più ammissione di responsabilità) alla procura Figc dopo la notifica degli atti di Torino a inizio settembre. Nicolò ha detto molto, forse tutto, raccontando nei dettagli diverse situazioni. Il giro d’affari potrebbe condurre direttamente alla criminalità organizzata: è la traccia che gli inquirenti, oggi, stanno seguendo con attenzione.