Italia, la vittoria che ci voleva. Spalletti, il tackle sugli sciacalli

La vittoria che ci voleva, ottenuta nel modo che ci voleva, per dare un calcio allo choc provocato dal caso scommesse e prepararsi nel modo migliore alla grande sfida del 17 ottobre, a Wembley, contro gli inglesi, due anni e tre mesi dopo la finale dell'Europeo vinto dagli azzurri. Il valore del 4-0 a Malta travalica il contenuto tecnico di una partita che ha visto l'Italia padrona in lungo e in largo, premia le scelte di Spalletti, a cominciare dal richiamo in Nazionale di Bonaventura dopo tre anni di assenza. Il gol capolavoro del viola illumina anche in azzurro il suo stato di grazia in campionato (4 gol e 2 assist in 8 partite) di cui vistosamente beneficia la Fiorentina. Bonaventura, 34 anni, alle 467 partite e ai 67 gol in carriera, aggiungere il primo centro con la maglia che tanto desiderava tornare a indossare, con l'orgoglio di chi se l'è meritata sul campo. Domenico Berardi, invece, ha firmato la sua prima doppietta, anche lui con la classe che gli appartiene, mentre Frattesi vanta una media invidiabile: 4 reti in 3 presenze e nemmeno tutte complete.