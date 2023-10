Scommesse, il duro attacco di Bassetti: “Ragazzi immaturi e viziati”

Il caso scommesse continua a far discutere. I risvolti tutti in meno di una settimana: l'inizio con Fagioli , l'arrivo delle forze dell'ordine a Coverciano per Tonali e Zaniolo e le accuse a Zalewski . È il tema principale del calcio italiano e ha voluto dire la sua sul caso anche il dottor Bassetti .

Bassetti sul caso scommesse

Questo quanto scritto su X: "Che brutta figura per il nostro paese. Ancora una volta, il calcio italiano (per il momento una parte…) anziché rappresentare un punto di riferimento e un esempio per milioni di giovani, riesce a dare il peggio di se’. Un manipolo (per ora) di ragazzi immaturi e viziati, che guadagnano in un anno quello che un insegnante, un infermiere o un poliziotto forse guadagneranno in una vita, si sono fatti beccare con le mani nella marmellata, a scommettere sul loro lavoro. Scirea, Vialli, Facchetti e Maldini, per citarne alcuni, dall’alto di carriere ben più gloriose si rivoltano nella tomba pensando ai loro colleghi invischiati in questo scandalo. Una vicenda davvero triste che fa male a tutta l’Italia, non solo calcistica".