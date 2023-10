Italia, l'urlo e la carica degli azzurri in vista di Wembley

COVERCIANO - Archiviata l'importante vittoria contro Malta l' Italia si prepara alla vera grande sfida in programma a Wembley contro l' Inghilterra. Gli azzurri si allenano duramente a Coverciano non prima però di aver urlato , ancora una volta, quello è ormai diventato un vero e proprio motto.

Italia, l'urlo degli azzurri

Tutto il gruppo azzurro in cerchio: squadra, staff e allenatore che all'unisono hanno urlato le parole che ormai, anche grazie alla spiegazione perfetta di Spalletti, abbiamo imparato a conoscere: "La maglia azzurra, siam pronti alla morte. Noi siamo l'Italia, 'Chi siamo?' L'Italia! 'Chi siamo?' L'Italia!". Un modo per unire ancor di più il gruppo, soprattutto in un momento difficile come quello che sta vivendo il calcio italiano dopo il terremoto legato alle scommesse illegali.