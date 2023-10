Diretta bufera scommesse, Ancelotti: "Grave leggerezza" LIVE

Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski sono finiti nella bufera del caso scommesse , anche se l'esterno della Roma non è al momento indagato. Segui tutti gli aggiornamenti di oggi (lunedì 16 ottobre) in diretta .

11:52

Allenamento e partenza per Wembley: il programma

Ultimo allenamento per l'Italia a Coverciano prima della partenza questo pomeriggio per Londra dove domani sera affronteranno l'Inghilterra per le qualificazioni europee. Nel corso dei 15' aperti ai media gli Azzurri hanno svolto qualche esercitazione con il pallone prima di quelle tecnico-tattiche in vista della gara di domani. Spalletti si è soffermato con un proprio collaboratore a dispensare qualche consiglio a Berardi.

11:30

L'urlo dell'Italia con Buffon leader

Poco prima dell'allenamento a Coverciano squadra, staff e Spalletti si sono ritrovati insieme al centro del campo con Buffon capopopolo: "Chi siamo? L'Italia!" LEGGI TUTTO

10:57

L'agente di Fagioli risponde alle accuse del padre

Giordano ha parlato della situazione del centrocampista della Juve, mettendo in risalto il lavoro svolto dall'agenzia a suo sostegno: "Era già ludopatico". LEGGI TUTTO

10:36

Che cosa rischiano davvero gli accusati

Non serve combinare un risultato per beccarsi almeno quattro anni, basta puntare su un proprio match. Tiri, falli e gialli: anche i dettagli fanno l'illecito. Ecco cosa rischiano per davvero gli accusati. LEGGI TUTTO

10:20

Ancelotti: "Grave leggerezza"

Carlo Ancelotti parla di attualità e non solo ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, a partire dal caso scommesse che fin qui ha coinvolto Fagioli, Tonali e Zaniolo. "È stata una grave leggerezza da parte di questi ragazzi che sono entrati in questo sistema e devono essere curati. A livello scientifico la ludopatia è una malattia. Detto questo, per me è una leggerezza individuale, ma coinvolgere tutto il calcio italiano mi sembra un po' esagerato. La giustizia farà il suo corso, a me sembra una leggerezza di ragazzi che hanno infranto una regola sportiva abbastanza chiara: non si può scommettere. Per chi fa questo lavoro, è molto chiaro. Si viene avvisati prima di ogni stagione in tutti i paesi che è un gioco proibito". Ancelotti riconosce che "la responsabilità che hanno oggi i giovani calciatori è diversa da quello che avevo io. Adesso il giovane calciatore ha dietro di sé tutta una struttura tra familiari e agenti che gestisce la carriera. Per tutti loro la responsabilità aumenta. Comunque la maggior parte di loro è composta da ragazzi seri, professionali, che sanno bene quali sono le regole da rispettare".

9:55

L'ironia di Fiorello sul caso scommesse

"Menomale che ci sono loro...", le parole di Fiorello su quanto sta accadendo nel calcio italiano, che non sfugge all'ironia del presentatore. LEGGI TUTTO

9:35

Tutte le sanzioni

Tremano i calciatori coinvolti: ecco le possibili pene per chi altera il risultato delle partite. LEGGI TUTTO

9:20

Boniek: "Cosa mi ha detto Zalewski"

"Ho parlato con il manager di Zalewski, mi ha assicurato che...": le parole di Boniek sul centrocampista della Roma. LEGGI TUTTO

9:05

Ci vuole il Sorvegliante

"Ci vuole il Sorvegliante": leggi il commento di Italo Cucci sul caso scommesse. LEGGI TUTTO

8:51

Scommesse, all’estero non sono meglio di noi: tutti i casi

Dalla Francia all’Inghilterra, passando per il Brasile: lo scandalo scommesse che sta capitando in Italia è in realtà un fenomeno planetario. LEGGI TUTTO

8:40

Cosa si cerca nei tablet e nei telefoni di Tonali e Zaniolo

Le prove dei reati sarebbero nei device, ma i pagamenti non tracciati sono lo strumento delle attività illecite. LEGGI TUTTO

8:30

Tonali piange, Zaniolo disperato

Ecco come stanno vivendo, tra Italia e Inghilterra, queste ore i due talenti del calcio azzurro finiti nella bufera scommesse. LEGGI TUTTO

8:20

La riflessione di Marchisio sui social

Sui suoi profili social l'ex Juve Claudio Marchisio ha pubblicato una riflessione sul caso scommesse: "È finita la prima settimana dove è stato coinvolto di nuovo il nostro sport. Tra professionisti e persone comuni ne ho sentite molte in questi giorni. In maniera semplice leggevo, ascoltavo e poi mi ritrovavo a ricevere domande su cosa ne pensavo. È un tema molto più complesso di quello che si crede e fa parte di altri temi che coinvolgono questo mondo. Qui dobbiamo soltanto farci alcune domande, che vanno oltre a quello che succederà nei prossimi giorni. Cosa sta diventando realmente il nostro mondo calcistico? Possiamo chiedere ai nostri tifosi di credere ancora alla propria passione? I futuri talenti come potranno crescere in questo contesto?".

8:10

Il commento di Barbano sul caso scommesse

"Questo non è uno scandalo, è un'epidemia": leggi il commento del Condirettore del Corriere dello Sport-Stadio Alessandro Barbano. LEGGI TUTTO

8:00

Fagioli, Tonali e Zaniolo rischiano l'Europeo

Se ritenuti colpevoli i tre azzurri salteranno Euro 2024 e le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squalifica sarà efficace anche all’estero ma dopo il giudizio d’appello. LEGGI TUTTO