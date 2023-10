Diretta Spalletti, segui LIVE la conferenza stampa del ct con Di Lorenzo

19:32

Spalletti e l'abbraccio di Vialli e Mancini

Giocare a Wembley contro l'Inghilterra fa tornare in mente la finale degli ultimi Europei, vinta dagli azzurri ai rigori: "L'abbraccio della vittoria importantissima dell'ultima volta rimarrà nella storia della nazionale italiana - dice Spalletti a Sky - dobbiamo andare a prenderci quelle emozioni, come l'abbraccio tra Mancini e Vialli".

Spalletti: "A Wembley l'inizio dei miei sogni"

Il commissario tecnico dell'Italia ha parlato oggi anche a Sky: "Sono felicissimo perché vado a giocare una partita in uno stadio che è l'inizio di dove sono partito con i sogni, per poi poterci arrivare. Il calciatore internazionale vede in questa partita l'occasione della qualificazione senza pensare a quelle successive. Sappiamo la loro forza e storia, ma in queste circostanze si sfogano i nostri sogni, questa è la partita in cui ti senti felice di poter superare i limiti, questo significa avere personalità per una squadra tosta e non trovare la scusa nella forza dell'avversario. Non bisogna pensare alle partite-comfort successive, lì sono capaci tutti poi di mettersi in mostra".

Spalletti punta l'Inghilterra: "Vedremo chi è più bravo"

Ancora il ct ai canali della Figc: "Vogliamo andare lì e giocare la partita a viso aperto a far vedere che abbiamo la nostra storia, le nostre potenzialità e i nostri valori. Vedremo chi è più bravo. I ragazzi sono delle persone serie: si sono impegnati, hanno creato disponibilità e in questi 15 giorni mi hanno fatto vedere che hanno la testa per giocare partite di questo livello. Si dice che la chiave per il successo sia avere fiducia in se stessi, la chiave per avere fiducia in se stessi è come ti prepari. E i ragazzi per come si sono preparati sono pronti”.

Spalletti: "Via dalla comfort zone"

Spalletti ha già parlato nel pomeriggio ai canali social della nazionale azzurra, proiettandosi sulla sfida con gli inglesi: "Questa partita è una prova per misurare a che punto siamo. Non dobbiamo andare alla ricerca di cose facili perché la zona di comfort è quella che fa morire i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Devi essere nelle situazioni che ti permettono di crescere, di misurarti per andare a un livello superiore. E questa è la partita ideale. Il calciatore internazionale è colui che vede questa come la partita della qualificazione e non aspetta di rimandarla alle gare successive".

