Spalletti verso Wembley, il ricordo struggente dell'abbraccio Vialli-Mancini

Spalletti e cosa cerca dalla sua squadra

Idee chiare sull'impronta della propria squadra: "Questa è la partita in cui ti senti felice di poter superare i limiti, non dobbiamo trovare la scusa nella forza dell'avversario. Non bisogna pensare alle partite successive, lì sono capaci tutti poi di mettersi in mostra. La qualificazione si gioca domani".

Berardi e Udogie: cosa ha detto Spalletti?

Spalletti parla anche dei singoli. Su Berardi e sui consigli che gli ha dato nell'ultima gara dice: "I calciatori sanno già tante cose, ma bisogna pensare che si può sempre crescere. Dobbiamo assumere gli atteggiamenti che rendono felici le persone che ci guardano". Infine elogio ad un uno dei volti nuovi dell'Italia come Udogie: "Deve fare esperienza e riconoscere le situazioni, ma ha un motore incredibile che avanza anche per gli altri".