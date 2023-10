«Al mio allenatore importa qualcosa di me: questo dovrebbe poter dire ogni ragazzo. “Di me personalmente”, “di me” come giocatore, ma inevitabilmente anche di me come ragazzo; il mio allenatore spera che non fumi, che non impenni con il motorino, che non faccia arrabbiare troppo la mamma…». È vero, io sono all’incirca coetaneo di Edmondo De Amicis, tributario del Cuore (seppur mi riconosceva Sangue Romagnolo) facile a frequentar favole - perché ne ho vissute, tante - eppure questa è una nota d’attualità firmata da Raffaele Mantegazza (non so se discendente del Paolo (1831-1910) che ci insegnava a non prendere malattie veneree) nel libro “Il ‘mio’ allenatore”, ovvero «colui che conosce un paio di soluzioni in meno per il calcio… ma i cui occhi brillano quando prende in mano il pallone e lo posiziona sul campo». Ci vuole il Sorvegliante - dico io, responsabilizzandolo vieppiù - quando gli scandali coinvolgono il giocatore che finisce, come in queste ore, al centro del fattaccio scommesse, sia egli reo confesso - come Nicolò Fagioli - o pentito in lacrime - come Sandro Tonali, presunto ludopatico - o solo indagato, ma già pubblicamente condannato, come Nicolò Zaniolo.