Spalletti non teme nessuno: "Non torneremo mai indietro"

Luciano Spalletti commenta Inghilterra-Italia , finita con una sconfitta degli azzurri a Wembley per 3-1. Le parole del ct della Nazionale sulla sfida contro gli inglesi, valida per il gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024.

23.59

Udogie: “Dobbiamo essere più convinti di noi stessi”

Udogie alla Rai: “È un peccato, la prestazione c'è stata. Abbiamo fatto una gran partita, ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Come singoli siamo forti, ce la giochiamo con tutti, dobbiamo solo essere più convinti di noi stessi e dimostrare chi siamo".

23:52

Barella: “Siamo forti, dobbiamo fare meglio”

Barella alla Rai: “Nel primo tempo abbiamo giocato, ma potevamo sfruttare meglio le occasioni. Quando sbagli a questi livelli, succede questo. Abbiamo iniziato qualcosa di nuovo, ma ora dobbiamo vincere per andare agli Europei. Dobbiamo fare meglio di oggi, abbiamo tutto, e dispiace arrivare all'ultima partita. Sono fiducioso, ma dobbiamo fare meglio perché abbiamo giocatori forti".

23:42

Scamacca: "Dimenticare questa serata"

Nel post partita ha parlato anche Scamacca alla Rai: "Abbiamo fatto una buona gara. Ci abbiamo creduto, poi concedi qualcosa e questi giocatori ti fanno male. Abbiamo giocato alla pari, poi quel centimetro in più che concedi lo paghi. A livello fisico non mi sento ancora benissimo. Ho cercato di mettermi a servizio della squadra, ma devo lavorare di più spalle alla porta. Io lavoro per aiutare la mia nazionale. Abbiamo tutti il sogno dell'Europeo, dobbiamo dimenticarci questa serata e pensare alle prossime perché tutto è ancora aperto. Oggi il calcio moderno è le due fasi. Devi correre e pressare tanto, il calcio soprattutto all'estero è più fisico".

23:33

Finita la conferenza stampa del ct azzurro a Wembley

23.30

Spalletti e l'atletismo dell'Italia

"La differenza di atletismo rispetto a certe nazionali deve stimolarci, dobbiamo crescere. Però noi abbiamo cercato di farlo: le intenzioni mi sono sembrate giuste, poi ci sono state alcune cose troppo banali che abbiamo sbagliato e quelle si possono fare meglio"

23:28

Spalletti: "Non temiamo nulla e non torneremo indietro"

“Non temo niente e neanche i miei calciatori: è normale giocare partite decisive. Abbiamo le qualità per giocare contro tutti. Non è questo risultato che ci dice che non possiamo osare o fare un calcio come si sta cercando di fare. La situazione del terzo gol, in cui ci si fa saltare così, è distante dalla normalità. Ci sarà da migliorare l’atteggiamento, perché la ricerca è quella di andare a pressare e costringerli a dare palla lunga e difendere in modo corretto. Non torneremo indietro, giocheremo alla stessa maniera. Poi ovvio che ci sono momenti in cui c’è una fase di studio, di ripresa”.

23:19

Spalletti: "Cosa penso di Scamacca e Udogie"

“Sono contento delle risposte di Scamacca. Udogie ha fatto la gara che mi aspettavo, deve essere un po’ più continuo nell’attenzione. Ha grande forza e corsa, è stato limitato dall'ammonizione”.

23:18

Spalletti: "Se proseguiamo così, avremo un buon livello"

Spalletti in conferenza: “Se si riescono a completare le intenzioni di questa sera è un buon livello. Se si ritorna indietro e ci si mette lì ad aspettare che gli altri facciano la partita, è chiaro che ci vorrà più tempo. Noi dobbiamo fare come abbiamo fatto nella stragrande maggioranza della partita, giocare a viso aperto e andare a fare gol e saper gestire dei momenti. A volte siamo stati un po' mosci nei contrasti".

23:12

Spalletti: "Troppo il passivo di due gol"

Spalletti in conferenza: "Difficile commentarla, abbiamo commesso delle leggerezze. Loro ci hanno messo in difficoltà e hanno fatto gol. Dispiace, non meritavamo un passivo di due gol. Però poi bisogna andare a crescere negli episodi che il confronto europeo ti mette davanti: sui duelli fisici bisogna reggere botta, quando c'è la situazione mezza e mezza bisogna decidere cosa fare e il giusto sviluppo, ho visto una pressione continua e costante per creargli difficoltà. I momenti di difficoltà sono arrivati quando ci siamo abbassati troppo".

23:10

Spalletti: "Credo in questi ragazzi"

Spalletti a Sky: “Ci credo in questi ragazzi. Si può ambire a confronti di livello come quello di questa sera e confronti in questi stadi”.

23.08

Spalletti: "Abbiamo avuto qualche palla per fare male di più"

Ancora Spalletti a Sky Sport: “C’era capitata qualche palla per far male ancora di più. Poi nella fase di gestione di partita e della palla ci è capitato di creare più situazioni. Qualche volta bisogna giocare uomo contro uomo a campo aperto. Questo calcio qui prevede questa roba qui. Abbiamo perso qualche duello fisico di troppo”.

23:04

Spalletti: "Abbiamo perso qualche duello"

Intanto Spalletti a Sky Sport: “Alcune cose le abbiamo sbagliate, siamo stati un po’ superficiali. La partita mi ha detto che si è cercato di fare pressione continua, di fare la partita a viso aperto. In questa continuità del viso aperto abbiamo perso qualche distanza e qualche duello".

23:04

22:46

Spalletti: "Gli inglesi hanno approfittato di alcune nostre concessioni"

Ancora Spalletti alla Rai: "Abbiamo subito il confronto fisico. Dobbiamo riuscire a vedere oltre il primo passaggio, aspettarci l’aggressione. Siamo rimasti sorpresi spesso da quello che è successo in campo. Oggi è stata una buona partita, buonissime cose. Abbiamo concesso alcune cose, la nazionale inglese è forte e ne approfitta".

22:44

Spalletti: "Buona partita, dobbiamo abituarci ad un certo calcio"

Spalletti alla Rai: "Secondo me abbiamo giocato con intenzioni giuste per 90 minuti. Siamo troppo spesso condizionati dal risultato del momento. Deve essere normale subire le ripartenze, se si vuole fare un calcio fisico al livello dei club e nazioni che dicono e insegnano come stare in campo. Buone le risposte della squadra. Nel confronto a viso aperto così qualche correzione dobbiamo farla".

22:40

Londra, Wembley Stadium