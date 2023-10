Euro 2024, l'Italia si qualifica se: tutte le combinazioni

La sconfitta contro l'Inghilterra complica il discorso qualificazione ad Euro 2024 per l'Italia di Spalletti . A due giornate dal termine, ecco cosa serve agli azzurri per superare il gruppo C.

Qualificazioni Euro 2024, le prossime gare dell'Italia

Dopo la sfida contro l'Inghilterra, rimangono due partite da disputare per gli azzurri di Spalletti. Si tratta di Italia-Macedonia del Nord, il 17 novembre, e di Ucraina-Italia, il 20 novembre. Da queste due gare dipenderà il futuro degli azzurri.

L'Italia si qualifica se...

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, l'Italia di Spalletti è rimasta a quota 10 punti. Gli azzurri si trovano al momento al terzo posto nel gruppo C, scavalcati dall'Ucraina a quota 13 punti (battuta Malta) ma con una partita in più. Vista la vittoria nell'ultimo scontro diretto con l'Ucraina, all'Italia basterà battere la Macedonia e poi non perdere contro l'Ucraina, con la possibilità di chiudere a pari punti e passare come seconda per il vantaggio sugli scontri diretti. In caso di sconfitta o pareggio contro la Macedonia, l'unica possibilità per gli azzurri sarà quella di battere l'Ucraina nell'ultima partita.

Qualificazioni Euro 2024, le regole dei gironi

In ogni girone di qualificazione ad Euro 2024 passeranno le prime due, mentre le otto migliori terze saranno impegnate negli spareggi di marzo, insieme alle due formazioni meglio piazzate nell'ultima edizione di Nations League. Per questo motivo l'Italia, anche in caso di posizionamento fuori dai primi tre posti del girone, potrebbe disputare gli spareggi, essendo semifinalista di Nations League, avendo dunque un'altra chance per centrare la qualificazione.