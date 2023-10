Italia, qualificazione a Euro 2024 in bilico: le combinazioni possibili

Scamacca ci aveva illuso , gli amici di Malta pure con l’1-0 di Mbong. Niente da fare, per conoscere come andrà a finire questa storia bisognerà attendere sino all’ultimo episodio, prima tv il 20 novembre dal neutro di Leverkusen . Tre giorni prima, con la spinta dell’Olimpico, scopriremo se allo scontro diretto con gli ucraini arriveremo nelle condizioni ideali di avere due risultati su tre a disposizione - un pareggio e andiamo a Berlino, o dovunque vorrà il tabellone di Euro 2024 - o se invece dovremo giocarci tutto negli ultimi novanta minuti, condannati a vincere per non farci trascinare di nuovo nei playoff. Per inciso: un pareggio ieri sera a Wembley non avrebbe cambiato il senso delle prossime due sfide. Un’impresa sì, ma meglio accontentarsi di miracoli più a buon mercato: preghiamo.

Italia, la situazione nel girone

L’Inghilterra s’è presa il pass per la Germania e pure il primo posto nel girone con due turni d’anticipo, visto che, se raggiunta a 16 punti, per gli scontri diretti avrebbe la meglio sull’Italia (battuta andata e ritorno) e sull’Ucraina (una vittoria e un pareggio), ipotesi quest’ultima che ci fa tremare i polsi solo a metterla nero su bianco. Davanti agli azzurri di Spalletti si dischiude lo scenario francamente più probabile, perché in questa tornata i risultati maturati sul campo rispecchiano al cento per cento i pronostici. Siamo allo stesso punto di un mese fa, dopo tutto: quattro punti tra Macedonia e Ucraina, oppure tre vincendo l’ultima sfida a Leverkusen: tutto molto semplice. Con una sola novità, neanche di poco conto: la Macedonia è aritmeticamente fuori dai giochi e questo può cambiare (non necessariamente in meglio per noi) l’approccio alla sfida dell’Olimpico. Giusto per chiarire: teoricamente è ancora possibile un arrivo di tre squadre a quota 13 ma in questo caso la classifica avulsa premierebbe l’Italia (7 punti) davanti a Ucraina (6) e Macedonia (4). Paradossale: Elmas e compagni a casa pur avendo nel frattempo battuto noi e gli inglesi...

Il paracadute dei playoff

I tedeschi ci aspettano, non fosse altro che per prendersi una rivincita attesa diciotto anni, e il calendario, per come si sono messe le cose, ci offre una doppia chance. Se anche dovessimo toppare all’Olimpico - pareggiare o perdere con la Macedonia sarebbe la stessa cosa - andremmo a giocarci tutto a Leverkusen, città esclusa da Euro 2024 così come dai mondiali del 2006. Dovesse andarci male anche contro l’Ucraina, ci resterebbe sempre il piano B, ovvero i playoff. L’Italia ha già il suo posto prenotato, avendo vinto il girone di Nations League, ma francamente non vede l’ora di cedere il suo posto a chi segue in classifica e resterà fuori dalle qualificazioni. Con la Spagna già a Euro 2024, nella Lega A al momento ai playoff andrebbero Croazia, Olanda e Italia più la Danimarca, “ripescata” al posto della Spagna, tutte squadre però in corsa per volare agli Europei attraverso il percorso principale. Alle loro spalle, siccome Portogallo e Belgio hanno già strappato il pass e la Germania è qualificata di diritto come organizzatrice, ci sono in lista d’attesa Ungheria, Svizzera e Polonia. La formula è la stessa sperimentata per Qatar 2022: semifinale e finale in gara secca, una su quattro va Euro 2024 insieme alle vincitrici degli spareggi di Lega B e Lega C.