Retroscena incontro Totti-Spalletti: il ruolo fondamentale di Gravina

Prima le parole di Totti al Corriere della Sera. Poi la risposta, tramite le agenzie, di Spalletti. Infine, stamattina, la "pace" telefonica da Fiorello. Tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, dopo anni di contrasti, le cose si stanno mettendo a posto. E, allora, perché non sfruttare tutto questo per fare del bene? E' l'idea che ha avuto il presidente federale Gravina che ha suggerito l'ipotesi Bambino Gesù per l'incontro mediatico tra l'allenatore della Nazionale (che ha accettati subito e con piacere) e lo storico capitano giallorosso, campione del Mondo a Berlino nel 2006. Poi, quello che si diranno in privato, saranno affari loro, ma intanto, in occasione della partita che l'Italia giocherà all'Olimpico contro la Macedonia il prossimo 17 novembre, Totti e Spalletti andranno a far visita ai piccoli pazienti dell'ospedale romano. Non è la prima volta né per la Nazionale né per loro: la speranza di tutti,quasi una certezza, è che non sarà l'ultima.