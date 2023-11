Totti da Fiorello: dalla Roma a Spalletti e Amadeus, la diretta della puntata

Francesco Totti da Fiorello. Totti è al centro dello stadio Olimpico deserto, partono le note di Grazie Roma che canticchia le note dell'inno di Venditti e poi scherza: "Mi sa che ho sbagliato giorno, non c'è nessuno", poi dice: "La cosa più importante è che la Roma abbia vinto". Adesso Totti andrà nel glass da Fiorello e non sono escluse altre sorprese.

Totti, tra le altre cose, stamattina era di ottimo umore per la vittoria della Roma: "E' la cosa più importante", ha detto. Merito del gol all'ultimo secondo di Lukaku

Fiorello lo ha chiesto a Totti scherzando, ma è possibile che a Sanremo, in qualità di ospite, ci sia anche Francesco Totti. Lui ci ha scherzato su: "Vengo, ma resto dietro

Dopo la diretta da Fiorello Totti è stato preso d'assalto dai presenti: foto e autografi per lui

08:09

Totti sale sul ring e canta "My Way" in playback doppiato da Marco Mengoni

08:05

Mengoni e Fiorello cantano su un ring fuori dal Foro Italico, Totti declina l'invito

08:02

Amadeus annuncia che Marco Mengoni co-condurrà Sanremo con lui. Totti: "Io sto dietro però"

08:01

Arrivano Marco Mengoni e Amadeus

07:58

"A Lourdes neanche lo fanno entrare"

07:54

Fiorello: "Vi volete dire qualcosa?" "Buongiorno mister", "Ciao Francesco, sto abbastanza bene, ora che ti sento anche un po' meglio". "Ci sarà occasione per vederci - dice Totti - non davanti alle telecamere". "Sarebbe bello che venisse al Bambin Gesù, meglio donare quel momento lì a tanti bambini con cui abbiamo condiviso tanti momenti nella Roma". Totti: "Va bene, va bene, se non parto sicuramente. Anzi, vieni pure tu, dice Totti"

07:53

Spalletti richiama Totti e Fiorello su whatsapp

07:51

Totti e Fiorello chiamano Spalletti al telefono ma per adesso il ct azzurro non risponde

07:50

Totti scherza con Fiorello sul suo viaggio in Giappone e sulle parole che (non) ha imparato in Giappone

07:40

Inizia la puntata: Francesco Totti è solo al centro dello stadio Olimpico. "Un'emozione incredibile"

