Lukaku e il gesto verso la Curva della Roma dopo il gol. C'entra un coro della Sud

"Giallorossa con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto, sei la squadra del mio cuor! Non mollare, anche se poi giochi male, torneremo qui a cantare, per la squadra del mio cuor!". E' questo il coro, relativamente nuovo, di questa stagione, della Curva Sud. Un coro che racconta bene quale sia lo spirito dei tifosi e della Roma, intesa come squadra e come allenatore. Non è un caso che a fine partita Mourinho parli dei tifosi. E non è un caso che, dopo il gol vittoria all'ultimo secondo contro il Lecce, Romelu Lukaku, nell'esultare sotto la Sud, mostri ai tifosi gli attributi. Li ha lui, li hanno i suoi compagni, li hanno i tifosi che hanno trascinato la Roma a un successo insperato.