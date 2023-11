Italia-Macedonia, la carica dell'Olimpico: già venduti 30mila biglietti

ROMA - Cresce l'attesa per la sfida tra Italia e Macedonia del Nord , penultima sfida nel girone C che vale la qualificazione agli Europei del 2024 in Germania . L'atteso match verrà disputato allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 17 novembre : un appuntamento decisivo per il futuro degli azzurri di Luciano Spalletti e per il quale il pubblico romano ha risposto presente.

Italia-Macedonia, è l'Olimpico il 12° uomo

Gli azzurri andranno a caccia dei tre punti contro la Macedonia del Nord grazie soprattutto alla spinta del pubblico capitolino: sono infatti già 30mila i biglietti venduti per la gara dell'Olimpico. Un atteso pienone, reso possibile anche dai prezzi popolari e dalle diverse promozioni messe in atto dalla Federcalcio. Sold out i tagliandi in Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia mentre invece sono ancora disponibili i biglietti, a prezzi ridotti, per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.