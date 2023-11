Azzurri Partner Day, Valentini: "Momenti significativi con le aziende che sostengono la Figc”

Valentini: "Momenti significativi con le aziende che sostengono la Figc”

Ad accogliere la famiglia dei partner della FIGC, il vice segretario e Head of Revenues, Giovanni Valentini: “C’è una squadra che s’impegna e gioca in campo, ma ce n’è un’altra altrettanto importante che s’impegna e gioca anche fuori dal campo… ed è quella dei nostri partner commerciali – ha sottolineato Valentini, che poi ha continuato: “Cerchiamo di condividere sempre i momenti più significativi del nostro percorso con tutte le aziende che credono e sostengono la Figc ed il progetto legato alle Nazionali Italiane di Calcio”.

L'esperienza a tinte azzurre

Durante la giornata i partner hanno potuto mangiare nel ristorante di Coverciano con i giocatori e lo staff della Nazionale; quindi, a completare l’esperienza a tinte azzurre di questa giornata, la visione della conferenza stampa del Ct Spalletti, tutti intenti ad ascoltare il commissario tecnico mentre rispondeva alle domande dei giornalisti presenti in aula magna. Infine, poco prima della seduta di allenamento, la foto in campo, con le ‘due squadre’ – quella degli Azzurri e quella dei partner, come ha evidenziato il vice segretario - insieme: uno scatto per immortalare, ben sorridenti, un’esperienza difficile da dimenticare.